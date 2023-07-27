Дочь Арнольда Шварценеггера снялась в нижнем белье и удивила подписчиков

Писательница и дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин Юнис снялась в нижнем белье

Американская писательница и дочь актера Арнольда Шварценеггера Кэтрин Юнис снялась в откровенном виде и удивила подписчиков. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

33-летняя женщина поделилась снимком из ванной комнаты, на котором она предстала перед зеркалом в комплекте нижнего белья, который состоял из бюстгальтера в спортивном стиле и трусов на высокой посадке. При это на ее руках присутствует несколько золотых браслетов. Также на размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы собраны в пышный пучок.

Пользователи сети восхитились внешним видом публицистки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Выглядишь прекрасно», «Какая красивая женщина», «Твои волосы просто невероятные», «Потрясающие фигура и волосы», «Твоей красоте можно позавидовать», — высказывались они.

В августе 2022 года внешность бывшей жены актера Арнольда Шварценеггера Марии Шрайвер без макияжа напугала пользователей сети. 66-летнюю женщину запечатлели во время прогулки по Лос-Анджелесу, на которую она надела облегающие футболку и легинсы. При этом видно, что Шрайвер не стала наносить на лицо косметику. Посмотрев на кадры, юзеры пришли к выводу, что американка испортила свой внешний вид пластикой.