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12:31, 2 августа 2023Россия

Белгородским добровольцам теробороны выдали автоматы

ТАСС: в Белгородской области добровольцам теробороны выдали автоматы и ружья

Фото: Kalashnikov Media / Globallookpress.com

Добровольцам территориальной самообороны в Белгородской области выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. Об этом стало известно корреспонденту ТАСС.

По сведениям агентства, на церемонии вручения представителям теробороны присутствовал губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

«Мы подошли к тому, что решаем в рамках действующего законодательства вопросы обеспечения оружием нашей самообороны», — сказал белгородский глава.

По оценкам Гладкова, ситуация в Белгородской области продолжает быть сложной. В рамках передачи оружия в регионе взвод БПЛА провел показательные учения по работе с дронами.

Как пишет ТАСС, в состав территориальной самообороны Белгородской области входят около 3 тысяч человек. На границе с Украиной было развернуто семь батальонов.

В июле Гладков назвал ложными данные об отправке белгородской теробороны в новые регионы России.

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    Анна Щербакова
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