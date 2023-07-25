Сообщения об отправке теробороны Белгородской области в новые регионы опровергли

Гладков опроверг данные об отправке белгородской теробороны в новые регионы России

Разошедшиеся в украинских пабликах и Telegram-каналах сообщения о том, что участников территориальной обороны Белгородской области решили отправить в новые регионы России, оказались недостоверными, власти опровергли эту информацию.

Telegram-канал «Крымский ветер» опубликовал якобы фото соответствующего постановления правительства Белгородской области. Утверждается, что руководителям штабов теробороны нужно незамедлительно подготовить личный состав батальонов «Преображенский», «Бастион», «Стрелецкий», «Регион-31», «Вымпел», «Рубеж-31», «Кобра» и «Сталь» к выполнению боевых задач и поддержанию порядка в новых регионах России. Кроме того, поручено до 1 октября провести мероприятия по набору новых добровольцев в тероборону.

В постановлении под номером 392-пп от 17 июля 2023 года на самом деле совершенно другой текст — вносятся изменения в постановление правительства Белгородской области «О мерах поддержки семей, отселенных из места жительства в связи с введением режима чрезвычайной ситуации в муниципальном районе, городском округе Белгородской области». Документ опубликован на официальном портале.

В самом тексте фейкового документа допущены ошибки. Слова «Указ» и «Президент» написаны с маленькой буквы, что недопустимо в официальных документах. Также следует писать не «Президента России», а «Президента Российский Федерации». Кроме того, в документах принято конкретно указывать новые регионы России.

На эти сообщения отреагировал и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Во время традиционного вечернего эфира к нему обратилась местная жительница. Она рассказала, что в украинских пабликах появилась информация о переброске отрядов белгородской территориальной самообороны в другие регионы. «Мне кажется, смысла читать украинские паблики нет, там одно вранье. Понятно, почему они это пишут: боятся народного гнева. Поэтому они и пытаются внести какую-то смуту, придумывают и пишут всякие глупости. Еще раз повторюсь: не читайте их, не тратьте время», — сказал глава региона.

Новость не разошлась в российских СМИ, некоторые региональные издания выпустили опровержение — Bel.ru, «АиФ», Go31.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»