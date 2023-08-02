Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:05, 2 августа 2023Мир

США захотели оплатить оружие Тайваню из бюджета для Украины

FT: Байден попросит Конгресс оплатить оружие Тайваню из бюджета для Украины

Фото: Global Look Press

Президент США Джо Байден захотел попросить Конгресс оплатить оружие Тайваню из бюджета для Украины на фоне растущих угроз со стороны Китая. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомых с планом.

Уточняется, что в случае одобрения плана Конгрессом Тайвань впервые получит оружие через систему, финансируемую налогоплательщиками США, известную как «иностранное военное финансирование». Ожидается, что Белый дом представит запрос в этом месяце.

«Добавление дополнительного финансирования для Тайваня поставит некоторых республиканцев в Палате представителей в более сложное положение, поскольку многие, кто выступает против финансирования Украины, по-прежнему выступают за поддержку Тайваня», — сказал эксперт по безопасности в Азии в аналитическом центре Американского института предпринимательства Зак Купер.

В материале сказано, что возможное голосование по бюджету, которое будет сосредоточен преимущественно на новой военной помощи Украине, станет первым испытанием поддержки Киева в нынешнем Конгрессе.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй заявил, что США, продавая оружие Тайваню, толкают его народ в пропасть катастрофы. По его мнению, Штаты превращают остров в «пороховую бочку».

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил серьезными ударами по территории России. Каким будет ответ Москвы на новые террористические акты?

    Россиянина осудят за похищение бывшей подруги из-за вскрывшейся переписки

    На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

    Пентагон обвинили в нарушении обещаний на Украине

    Очевидцы раскрыли подробности о ночных взрывах в Киеве

    Мужчина посмотрел запись с камеры наблюдения у двери дома и неприятно удивился

    США захотели оплатить оружие Тайваню из бюджета для Украины

    Уборщица показала простой способ удалить пятна с белой одежды

    Пентагон заявил о выявленных из-за спецоперации на Украине проблемах в США

    Жителям новых регионов России разрешили голосовать по украинскому паспорту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости