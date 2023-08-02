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00:21, 3 августа 2023Бывший СССР

100 тысяч украинских беженцев попали под угрозу выселения из Британии

Telegraph: сотне тысяч беженцев с Украины придется покинуть Британию в 2025 году

Около 100 тысяч украинских беженцев, проживающих в Великобритании, должны будут покинуть страну в 2025 году, когда истечет срок виз. Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на заявление члена парламента и экс-министра юстиции Великобритании Роберта Бакленда.

Как отметил Бакленд, ясность позволит семьям беженцев планировать дальнейшую жизнь. Политик также призвал министров рассмотреть вопрос о предоставлении украинцам «более постоянного статуса» и провести для этого подготовительную работу уже в этом году.

По данным издания, с началом специальной военной на Украине в Британию приехали 182 тысячи беженцев. При этом большая часть из них — за последние шесть месяцев, и в 2025 году, когда срок действия их трехлетней визы истечет, около 100 тысяч украинцев могут быть вынуждены покинуть страну.

Ранее украинцы пожаловались на невозможность оплачивать аренду жилья в Великобритании. Несколько беженок рассказали изданию The Times, что власти страны неохотно помогают им и их соотечественникам решать жилищные вопросы.

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    Екатерина Подвигина
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