100 тысяч украинских беженцев попали под угрозу выселения из Британии

Telegraph: сотне тысяч беженцев с Украины придется покинуть Британию в 2025 году

Около 100 тысяч украинских беженцев, проживающих в Великобритании, должны будут покинуть страну в 2025 году, когда истечет срок виз. Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на заявление члена парламента и экс-министра юстиции Великобритании Роберта Бакленда.

Как отметил Бакленд, ясность позволит семьям беженцев планировать дальнейшую жизнь. Политик также призвал министров рассмотреть вопрос о предоставлении украинцам «более постоянного статуса» и провести для этого подготовительную работу уже в этом году.

По данным издания, с началом специальной военной на Украине в Британию приехали 182 тысячи беженцев. При этом большая часть из них — за последние шесть месяцев, и в 2025 году, когда срок действия их трехлетней визы истечет, около 100 тысяч украинцев могут быть вынуждены покинуть страну.

Ранее украинцы пожаловались на невозможность оплачивать аренду жилья в Великобритании. Несколько беженок рассказали изданию The Times, что власти страны неохотно помогают им и их соотечественникам решать жилищные вопросы.