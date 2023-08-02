СПЖ: противники канонической УПЦ заблокировали крестный ход в Почаевскую лавру

Противники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заблокировали дороги и не пропускали крестный ход с окраины Луцка к Свято-Успенской Почаевской лавре. Об этом пишет Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram.

«Ежегодный крестный ход из Боратина (окраина Луцка) в Почаевскую лавру оказался на грани срыва», — говорится в публикации. Уточняется, что паломники остановились в селе Ставров, а 1 августа собирались идти в направлении Демидовки, но были остановлены полицейскими.

Сотрудники полиции сообщили, что дороги перекрыли противники УПЦ и дальше идти опасно. Несколько сотен паломников пытались пройти обходными дорогами, но везде их встречали патрули активистов. Как рассказал источник СПЖ, власти предложили крестоходцам возвращаться автобусами или продолжить путь. Однако в Почаевскую лавру могли попасть только те, кто имел с собой документы.

Ранее глава украинской Госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский заявил, что в республике в будущем останется только одна поместная церковь. Как он утверждал, канонической УПЦ придется решать, как устраивать отношения с раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ).