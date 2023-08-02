Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:46, 2 августа 2023Бывший СССР

Противники канонической УПЦ заблокировали крестный ход

СПЖ: противники канонической УПЦ заблокировали крестный ход в Почаевскую лавру

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Противники канонической Украинской православной церкви (УПЦ) заблокировали дороги и не пропускали крестный ход с окраины Луцка к Свято-Успенской Почаевской лавре. Об этом пишет Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram.

«Ежегодный крестный ход из Боратина (окраина Луцка) в Почаевскую лавру оказался на грани срыва», — говорится в публикации. Уточняется, что паломники остановились в селе Ставров, а 1 августа собирались идти в направлении Демидовки, но были остановлены полицейскими.

Сотрудники полиции сообщили, что дороги перекрыли противники УПЦ и дальше идти опасно. Несколько сотен паломников пытались пройти обходными дорогами, но везде их встречали патрули активистов. Как рассказал источник СПЖ, власти предложили крестоходцам возвращаться автобусами или продолжить путь. Однако в Почаевскую лавру могли попасть только те, кто имел с собой документы.

Ранее глава украинской Госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский заявил, что в республике в будущем останется только одна поместная церковь. Как он утверждал, канонической УПЦ придется решать, как устраивать отношения с раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ).

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал Эрдогану условие возвращения к зерновой сделке

    В Москве дети «развлекали» живого ежа на качелях и батуте

    В США заявили о разгроме Украины вопреки помощи Запада

    Путин поблагодарил героев СВО за преданную службу России

    Глава приграничного региона России показал видео с вооруженными дружинниками

    На Украине допустили объявление масштабной мобилизации зимой

    Александр Васильев назвал россиянкам три признака отсутствия стиля

    Эрдоган поблагодарил россиян за тушение пожаров в Турции

    Мировые банки нажились на сбежавших из России инвесторах

    В Балтийском море стартовали учения «Океанский щит — 2023»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости