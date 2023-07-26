Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:52, 26 июля 2023Бывший СССР

В Киеве рассказали о будущем канонической Украинской православной церкви

Госслужба по этнополитике заявила, что на Украине останется одна поместная церковь

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине в будущем останется только одна поместная церковь, считает глава Госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский. Об этом он заявил в эфире всеукраинского телемарафона, передает РИА Новости.

По его словам, канонической Украинской православной церкви (УПЦ) придется решать, как устраивать отношения с раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ).

«Церковь, которая разорвала с Московским патриархатом, у нее, с точки зрения канонического права, неурегулированный статус. Разорвала с РФ и рассказала всем поместным церквям, что они не являются частью Российской церкви. Дальше они обращаются к тем престолам, с которыми они по команде Москвы разорвали общение: с Константинополем, Александрией, Кипром и Элладой», — заявил Еленский.

Ранее представитель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что УПЦ не приходится ожидать ничего хорошего в будущем. При этом он напомнил, что каноническая церковь никогда не выступала против украинского государства.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ рассекретила архив о раскрытии плана по «Цитадели» перед Курской битвой

    Петербургские градозащитники попросили помощи у Лукашенко

    В России водитель с 18 детьми устроил гонки с полицией на неисправном автобусе

    Популярная российская блогерша пожаловалась на раздражающие просьбы подписчиков

    Родителей прокатившихся на диване самокатчиков накажут в Москве

    В России создали несгораемую и незамерзающую экипировку для спасателей в Арктике

    Футболист пробил легкое после столкновения с голкипером МЮ во время матча

    Мужчина попытался устроить человеческое жертвоприношение

    Глава Минобороны Украины назвал направления подготовки бойцов ВСУ в Испании

    Стало известно о взрывах в Хмельницкой области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости