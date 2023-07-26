В Киеве рассказали о будущем канонической Украинской православной церкви

Госслужба по этнополитике заявила, что на Украине останется одна поместная церковь

На Украине в будущем останется только одна поместная церковь, считает глава Госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский. Об этом он заявил в эфире всеукраинского телемарафона, передает РИА Новости.

По его словам, канонической Украинской православной церкви (УПЦ) придется решать, как устраивать отношения с раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ).

«Церковь, которая разорвала с Московским патриархатом, у нее, с точки зрения канонического права, неурегулированный статус. Разорвала с РФ и рассказала всем поместным церквям, что они не являются частью Российской церкви. Дальше они обращаются к тем престолам, с которыми они по команде Москвы разорвали общение: с Константинополем, Александрией, Кипром и Элладой», — заявил Еленский.

Ранее представитель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что УПЦ не приходится ожидать ничего хорошего в будущем. При этом он напомнил, что каноническая церковь никогда не выступала против украинского государства.