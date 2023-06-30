В РПЦ порассуждали о возможном будущем канонической УПЦ

Представитель РПЦ: в плане будущего канонической УПЦ не приходится ожидать ничего хорошего

В плане будущего канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не приходится ожидать ничего хорошего. С таким комментарием выступил представитель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, сообщает в пятницу, 30 июня, РИА Новости.

«Вероятно, происходящее — часть какого-то плана, наверное, может быть, даже до конца не осознаваемого конкретными исполнителями украинской власти. План этот заключается в разрыве единой Церкви, объединяющей народы исторической Руси, подмене векового братства на вражду», — порассуждал он.

Представитель Русской православной церкви (РПЦ) напомнил, что с конца 2022 года украинские власти на всех уровнях постоянно оказывают давление на архиереев, священников и мирян. В частности, за запрет деятельности канонической УПЦ проголосовал ряд областных советов западных и центральных регионов Украины. А захваты храмов, по словам Легойды, происходят практически ежедневно.

Представитель РПЦ подчеркнул, что УПЦ «никогда не выступала против украинского государства».

«Что касается последних месяцев, то она всячески старалась демонстрировать лояльность власти. Никакой политической зависимости от Москвы, которую ей приписывают, у Украинской церкви нет и не было», — заключил он.

Ранее 30 июня сообщалось, что Соломенский районный суд Киева продлил на два месяца домашний арест наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ Павла. Сам он пояснил, что Служба безопасности Украины заподозрила его в работе на Россию, разжигании религиозной розни и проклятиях в адрес президента страны Владимира Зеленского.