На Украине продлили арест митрополиту УПЦ Павлу

Суд на Украине продлил домашний арест митрополиту УПЦ Павлу на два месяца

Соломенский районный суд Киева продлил на два месяца домашний арест митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла, пишет ТАСС.

Ранее, 29 июня, митрополит приехал в Киево-Печерскую лавру и встретился с верующими. Также появились сообщения, что арест настоятеля обители завершился.

При этом в Киевской областной прокуратуре заявили, что информация об освобождении митрополита не соответствует действительности.

Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла отправили под домашний арест в начале апреля. В конце мая суд продлил арест еще на 60 дней.

По словам Павла, Служба безопасности Украины заподозрила его в работе на Россию, разжигании религиозной розни и проклятиях в адрес президента страны Владимира Зеленского.