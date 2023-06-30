Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:12, 30 июня 2023Бывший СССР

На Украине продлили арест митрополиту УПЦ Павлу

Суд на Украине продлил домашний арест митрополиту УПЦ Павлу на два месяца

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Соломенский районный суд Киева продлил на два месяца домашний арест митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла, пишет ТАСС.

Ранее, 29 июня, митрополит приехал в Киево-Печерскую лавру и встретился с верующими. Также появились сообщения, что арест настоятеля обители завершился.

При этом в Киевской областной прокуратуре заявили, что информация об освобождении митрополита не соответствует действительности.

Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла отправили под домашний арест в начале апреля. В конце мая суд продлил арест еще на 60 дней.

По словам Павла, Служба безопасности Украины заподозрила его в работе на Россию, разжигании религиозной розни и проклятиях в адрес президента страны Владимира Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский поручил усилить оборону границы с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер»

    Популярная в 1970-х годах прическа вновь вернулась в моду

    Москвич попал в больницу после укуса гадюки и трехдневного самолечения водкой

    Глава МИД ФРГ оговорилась и заявила о вдохновляющем «беконе надежды»

    В России снизилось количество работников в простое

    Названы десять самых бронируемых отелей «все включено» в России

    Рыночная стоимость Apple рекордно выросла

    Новые iPhone подешевели в России

    Доллару спрогнозировали рост до 95 рублей

    На Украине продлили арест митрополиту УПЦ Павлу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости