На Украине опровергли освобождение митрополита УПЦ Павла

Киевская областная прокуратура опровергла освобождение митрополита УПЦ Павла

Киевская областная прокуратура опровергла освобождение из-под домашнего ареста митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла. Об этом сообщает агентство УНИАН.

«Указанная информация не соответствует действительности», — заявили в прокуратуре, добавив, что домашний арест с обязанностью носить электронное средство контроля истекает 1 июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что митрополит приехал в Киево-Печерскую лавру и встретился с верующими. Также появились сообщения, что арест настоятеля обители завершился.

В конце мая Соломенский районный суд Киева продлил домашний арест настоятелю лавры на 60 дней. Его подозревают в работе на Россию и разжигании религиозной розни.