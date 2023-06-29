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18:22, 29 июня 2023Бывший СССР

На Украине опровергли освобождение митрополита УПЦ Павла

Киевская областная прокуратура опровергла освобождение митрополита УПЦ Павла

Фото: РИА Новости

Киевская областная прокуратура опровергла освобождение из-под домашнего ареста митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла. Об этом сообщает агентство УНИАН.

«Указанная информация не соответствует действительности», — заявили в прокуратуре, добавив, что домашний арест с обязанностью носить электронное средство контроля истекает 1 июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что митрополит приехал в Киево-Печерскую лавру и встретился с верующими. Также появились сообщения, что арест настоятеля обители завершился.

В конце мая Соломенский районный суд Киева продлил домашний арест настоятелю лавры на 60 дней. Его подозревают в работе на Россию и разжигании религиозной розни.

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    Алевтина Запольская
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