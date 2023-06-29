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17:32, 29 июня 2023Бывший СССР

Митрополит УПЦ Павел приехал в Киево-Печерскую лавру

Вышедший из-под домашнего ареста митрополит УПЦ Павел приехал в Киево-Печерскую лавру

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Павел, ранее находившийся под домашним арестом, приехал в Киево-Печерскую лавру и встретился с верующими. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Сообщается, что у митрополита закончился домашний арест.

В апреле сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили митрополиту Павлу о подозрении в разжигании религиозной розни и работе на Россию. В 42-м корпусе Киево-Печерской лавры, где жил иерарх, прошли обыски.

Позже наместника лавры отправили под домашний арест, срок которого был продлен в конце мая.

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    Алевтина Запольская
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