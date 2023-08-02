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19:37, 2 августа 2023Из жизни

Голодные кабаны обокрали отдыхающих на пляже

Daily Mirror: в Испании голодные кабаны обокрали туристов на пляже

На пляже курортного города Марбелья в Испании ищущие еду кабаны обокрали отдыхающих. Об этом сообщает Daily Mirror.

На кадрах, которые сняла одна из посетительниц пляжа, видно, как голодные кабаны роются в сумках, оставленных туристами. Они перелезают через шезлонг и засовывают морды в полиэтиленовый пакет из супермаркета, пытаясь найти продукты.

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Затем шесть животных направились в другую часть пляжа, где столкнулись с одним из отдыхающих туристов. В этот момент мужчина с банкой пива в руке с криками побежал на кабанов и прогнал их, размахивая свободной рукой.

Один из местных жителей отметил, что кабаны — опасные животные, а их клыки похожи на ножи. Другой человек пожалел кабанов. «Какими голодными и томимыми жаждой должны быть эти животные, чтобы приблизиться к пляжу, полному людей. Бедные животные!» — утверждает он.

Ранее сообщалось, что в США два морских льва выскочили из воды и напали на посетителей пляжа. В результате инцидента никто из отдыхающих не пострадал.

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    Алиса Удовик
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