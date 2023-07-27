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11:48, 27 июля 2023Из жизни

Морские львы выскочили из воды и напали на посетителей пляжа

New York Post: в США два морских льва напали на людей и прогнали их с пляжа

На пляже в американском городе Сан-Диего, штат Калифорния, два морских льва выскочили из воды и напали на людей. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент, произошедший в воскресенье, 23 июля, снял на видео один из посетителей пляжа. На кадрах видно, как морской лев выбирается на сушу из бухты и приближается к отдыхающим на пляже людям. «Пожалуйста, дайте этому крупному самцу морского льва достаточно свободного места. Они уже кусали людей. А еще они — охраняемые животные», — сказал спасатель в громкоговоритель.

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Несмотря на предупреждения, люди не торопились покидать пляж, а некоторые снимали произошедшее на смартфоны. Вскоре из воды вышел второй морской лев. Он ринулся в сторону людей, пытаясь прогнать их с пляжа. Посетители тут же поспешили восвояси. В результате инцидента никто из отдыхающих не пострадал.

Ранее сообщалось, что в США морской лев, одурманенный токсичными водорослями, погнался за пловчихой и прокусил ей руку. По словам женщины, сначала морской лев несколько раз проплыл под ней, а затем приблизился и ударил ее головой в бок.

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    Алиса Удовик
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