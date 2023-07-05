Одурманенный водорослями морской лев погнался за пловчихой и прокусил ей руку

Daily Star: в США одурманенный токсичными водорослями морской лев прокусил руку пловчихе

В штате Калифорния, США, морской лев, одурманенный токсичными водорослями, погнался за пловчихой и прокусил ей руку. Об этом сообщает Daily Star.

Анжела Ли совершала пятикилометровый заплыв вместе с другими пловцами, когда произошло нападение. По словам женщины, сначала морской лев несколько раз проплыл под ней, а затем приблизился и ударил ее головой в бок. «Я запаниковала, и тогда он вцепился мне в руку и стал выкручивать ее. Я ударила его ногой, и он меня отпустил», — рассказывает она.

Ли не поняла, что получила серьезную травму, пока не взглянула на свою руку и не увидела, что из нее хлынула кровь. Женщина тут же поплыла к берегу, однако морской лев не отставал и некоторое время преследовал ее. Когда пловчиха вышла на сушу и согрелась, рана начала кровоточить еще сильнее. На помощь пострадавшей пришли спасатели. Они наложили на руку повязку и остановили кровотечение.

Женщина считает, что морской лев вел себя агрессивно из-за отравления домоевой кислотой — нейротоксином, вырабатываемым морскими водорослями pseudo-nitzschia. Домоевая кислота вызывает повреждение мозга, припадки и болезни у морских животных, которые питаются рыбой, поглощающей эти водоросли.

Эксперты рекомендовали посетителям пляжей быть бдительнее и не приближаться к морским львам и другим морским млекопитающим на расстояние менее 15 метров. Если морской лев укусил человека, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, так как в рану может попасть инфекция.

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