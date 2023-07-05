Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:25, 5 июля 2023Из жизни

Одурманенный водорослями морской лев погнался за пловчихой и прокусил ей руку

Daily Star: в США одурманенный токсичными водорослями морской лев прокусил руку пловчихе

Фото: Manfred Bail / imagebroker.net / Globallookpress.com

В штате Калифорния, США, морской лев, одурманенный токсичными водорослями, погнался за пловчихой и прокусил ей руку. Об этом сообщает Daily Star.

Анжела Ли совершала пятикилометровый заплыв вместе с другими пловцами, когда произошло нападение. По словам женщины, сначала морской лев несколько раз проплыл под ней, а затем приблизился и ударил ее головой в бок. «Я запаниковала, и тогда он вцепился мне в руку и стал выкручивать ее. Я ударила его ногой, и он меня отпустил», — рассказывает она.

Ли не поняла, что получила серьезную травму, пока не взглянула на свою руку и не увидела, что из нее хлынула кровь. Женщина тут же поплыла к берегу, однако морской лев не отставал и некоторое время преследовал ее. Когда пловчиха вышла на сушу и согрелась, рана начала кровоточить еще сильнее. На помощь пострадавшей пришли спасатели. Они наложили на руку повязку и остановили кровотечение.

Материалы по теме:
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017

Женщина считает, что морской лев вел себя агрессивно из-за отравления домоевой кислотой — нейротоксином, вырабатываемым морскими водорослями pseudo-nitzschia. Домоевая кислота вызывает повреждение мозга, припадки и болезни у морских животных, которые питаются рыбой, поглощающей эти водоросли.

Эксперты рекомендовали посетителям пляжей быть бдительнее и не приближаться к морским львам и другим морским млекопитающим на расстояние менее 15 метров. Если морской лев укусил человека, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, так как в рану может попасть инфекция.

Ранее сообщалось, что юная гимнастка из США пережила нападение акулы. Хищница дважды укусила американку в бедро, оставив сотню ран.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на решение ПА ОБСЕ признать ЧВК «Вагнер» террористами

    Беспилотник ТрАМП начнут использовать для доставки грузов

    В Болгарии призвали расследовать деятельность отказывающей в помощи Киеву партии

    Кевина Спейси сравнили с маньяком из фильма «Семь»

    Турция выступила за продление зерновой сделки

    Звезда Comedy Woman назвала единственный минус популярности

    Блогерша назвала самое лучшее время для мытья головы

    Одурманенный водорослями морской лев погнался за пловчихой и прокусил ей руку

    Президент Азербайджана обвинил Францию в поддержке армянского сепаратизма

    В России предрекли ЧВК «Вагнер» исчезновение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости