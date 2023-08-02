Ученые заявили о получении первого комнатного сверхпроводника

The Conversation: в Южной Корее заявили о получении комнатного сверхпроводника

Южнокорейские физики заявили о создании первого сверхпроводника, работающего при комнатной температуре и атмосферном давлении, который, по их мнению, откроет новую эру для человечества. Соединение на основе свинца и меди LK-99 якобы проводит электричество без какого-либо сопротивления и способно к магнитной левитации. В то же время сообщение вызвало скептицизм среди большинства других ученых, поскольку предоставленные данные выглядят неубедительно. Об этом сообщает издание The Conversation.

На настоящий момент все известные сверхпроводники требуют очень низких температур (ниже ста градусов Цельсия) или чрезвычайно высоких давлений, которые более чем в сто тысяч раз превышают обычное атмосферное давление. Это ограничивает их использование в качестве материалов для передачи электричества без потери энергии или для создания мощных магнитов, сдерживающих плазму в термоядерных реакторах. Хотя уже были сообщения об открытии «комнатной» сверхпроводимости, ни одно из них не выдерживало критики.

Согласно заявлению исследователей из Южной Кореи, LK-99 можно получить в процессе обжига минерала ланаркита Pb2SO5 и фосфида меди Cu3P. При этом полученный материал демонстрирует два ключевых признака сверхпроводимости при нормальном давлении воздуха и при температуре до 127 градусов Цельсия: нулевое сопротивление и магнитную левитацию. Ученые также предложили правдоподобное объяснение сверхпроводимых свойств LK-99, но не предоставили экспериментальных доказательств.

В опубликованном видео эффекта Мейснера, когда сверхпроводник отталкивается от магнита, ученые помещали плоский кусок LK-99 на магнит, в результате чего он приподнимается, но продолжает касаться поверхности одним краем. При этом ожидается, что «комнатный» сверхпроводник будет демонстрировать полную левитацию. Возможно, объяснение состоит в том, что ученые получили несовершенный образец, и только его часть является сверхпроводящей.

В настоящий момент статьи о получении LK-99 опубликованы в виде препринтов на сайте arXiv и не прошли рецензирование. Эксперты из других лабораторий собираются изучить документы и попытаться воспроизвести описанные в них эксперименты, чтобы подтвердить или опровергнуть заявление южнокорейских коллег. Если получение комнатной сверхпроводимости будет доказано, то это может стать одним из самых важных достижений в области физики и материаловедения за последние несколько десятилетий.