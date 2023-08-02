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01:11, 2 августа 2023Экономика

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США

Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с ААА до АА+
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с ААА до АА+. Об этом сообщается на сайте организации.

«Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Соединенных Штатов Америки в иностранной валюте с уровня ААА до AA+», — отметили эксперты. Они уточнили, что по рейтингу установлен стабильный прогноз.

Как указали специалисты, в США в следующие три года ожидается ухудшение фискальной ситуации. При этом также прогнозируется увеличение государственного долга.

В июне Fitch Ratings понизило прогнозы стоимости энергоресурсов на 2023-2024 годы. По мнению аналитиков, нефть будет стоить на 5 долларов дешевле, а газ — почти вдвое дешевле, чем ожидалось.

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    Марина Совина
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