Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с ААА до АА+

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США с ААА до АА+. Об этом сообщается на сайте организации.

«Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Соединенных Штатов Америки в иностранной валюте с уровня ААА до AA+», — отметили эксперты. Они уточнили, что по рейтингу установлен стабильный прогноз.

Как указали специалисты, в США в следующие три года ожидается ухудшение фискальной ситуации. При этом также прогнозируется увеличение государственного долга.

В июне Fitch Ratings понизило прогнозы стоимости энергоресурсов на 2023-2024 годы. По мнению аналитиков, нефть будет стоить на 5 долларов дешевле, а газ — почти вдвое дешевле, чем ожидалось.