Директор школы решил построить туалет из-за нехватки денег и попал на видео

Директор школы в Дагестане решил сам построить туалет из-за нехватки денег

Директор одной из школ в Дагестане решил самостоятельно построить туалет в учебном заведении из-за нехватки денег. Строительные работы попали на видео, опубликованное в Telegram-канале Mash Gor.

Школа находится в селе Октябрьское. Местные жители долго добивались постройки нового здания из-за плохих условий в нынешнем — санузел есть только на улице, питьевая вода в ведре у входа, а потолок начал разрушаться. После того как на ситуацию обратили внимание СМИ, власти выделили на реконструкцию постройки 17 миллионов рублей, однако деньги еще не поступили в школу.

Чтобы успеть отремонтировать здание к началу учебного года, сотрудники школы лично занялись ремонтом, не дожидаясь денег. В работах приняли участие директор, охранник, повар и уборщица. На попавших в сеть кадрах они закладывают фундамент будущего женского туалета. Местные жители считают, что глава учебного заведения оплачивает строительство из собственных средств. По словам директора, остальные сотрудники добровольно помогают отстраивать санузел, однако техработники заявили, что занимаются этим из страха потерять работу.

В мае мощный ветер сорвал крышу со школы в городе Слюданка Иркутской области. Школа оказалась единственным пострадавшим от непогоды зданием.