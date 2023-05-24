Ветер сорвал крышу со школы в российском городе

Кровля школы в городе Слюдянка обрушилась из-за сильного ветра

В городе Слюданка Иркутской области сильный ветер обрушил кровлю одной из школ. О происшествии в российском городе сообщает издание «Подъем».

24 мая в Слюданке наблюдался шквалистый ветер с порывами до 26 метров в секунду. Сообщение о повреждении крыши поступило в региональное управление МЧС в 10:30 утра. «Сорвало часть кровли, профильный лист на площади 90 квадратных метров в спортивном зале школы №4. Погибших и травмированных нет. На учебный процесс данная ситуация не повлияла», — рассказали в министерстве.

Администрация Слюдянского муниципального района пообещала провести расследование в связи с инцидентом. В ведомстве отметили, что в последний раз капитальный ремонт сорвавшейся кровли проводили в 2017 году. Администрация добавила, что из-за неблагоприятных погодных условий в районе введен режим функционирования «Повышенная готовность».

Местные жители рассказали, что сейчас обстановка в городе спокойная. Кроме школы, никакие здания не пострадали.

В апреле крышу жилого дома в Санкт-Петербурге сдуло из-за мощного ветра. Обрушившаяся кровля была установлена временно на период ремонта крыши, чтобы избежать протечек.