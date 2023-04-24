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18:39, 24 апреля 2023Среда обитания

В Петербурге сдуло крышу дома

Во Фрунзенском районе Петербурга из-за ветра обрушилась кровля жилого дома

Фото: Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга ветром сдуло крышу многоквартирного жилого дома. Об этом сообщается в Telegram-канале городской прокуратуры.

Речь идет о доме 33/1 на Дунайском проспекте. Как уточнили в ведомстве, из-за мощных потоков воздуха частично обрушилась временная кровля здания — ее установили на период ремонта крыши, чтобы избежать протечек. Из-за сильного ветра конструкция разрушилась, и доски попадали на землю.

В результате инцидента никто не пострадал, рассказали «Фонтанке» в районной администрации. О повреждении стоявших рядом с домом автомобилей также не сообщалось.

В фонде капремонта добавили, что подрядчик уже убирает поврежденную кровлю. Затем сотрудники фонда проверят надежность креплений крыши. В организации заверили, что любой ущерб компенсирует по договору подрядчик.

Ранее из-за сильного ветра снесло крышу дома в городе Курганинске Краснодарского края. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, масштаб разрушения достиг 300 квадратных метров. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

Нина Ташевская
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