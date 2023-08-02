Должников предложили не лишать одного типа имущества

В Госдуме предложили не лишать должников купленного в рамках соцпомощи имущества

В России захотели не лишать должников одного типа собственности — имущества, купленного в рамках социальной помощи. Такое предложение сделал глава комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, передают «Известия».

Законопроект был внесен в Госдуму и может быть рассмотрен в осеннюю сессию. Он предполагает включение в перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, приобретенной за счет предоставленных в рамках оказания соцпомощи средств собственности. В пояснительной записке Демин отметил, что на данный момент по исполнительным документам не может быть взыскано имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника. Исключение составляют объекты дороже 10 тысяч рублей.

«Указанное свидетельствует о том, что государственная социальная помощь в виде предоставления денежных средств на основании социального контракта на приобретение имущества, необходимого для осуществления предпринимательской деятельности, фактически нереализуема, если у малоимущего гражданина имеются сторонние долги», — пояснил депутат. Он добавил, что такое правовое регулирование является несправедливым.

Ранее в России поддержали законопроект, который позволит оставлять ипотечникам единственное жилье при банкротстве. Для сохранения такой недвижимости должнику придется заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга.