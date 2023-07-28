Ипотечное жилье при банкротстве оставят россиянам

«Известия»: кабмин одобрил проект о сохранении ипотечного жилья при банкротстве

Россияне смогут сохранить единственное ипотечное жилье при личном банкротстве. Соответствующий законопроект поддержало правительство РФ, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Для того, чтобы сохранить такую недвижимость, должник должен заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга. При этом данный документ не будет распространяться на отношения должника с иными кредиторами, в том числе первой и второй очереди, а также на иное имущество заемщика.

В настоящее время ипотечное единственное жилье могут отобрать даже за непогашение не ипотечных кредитов, отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. При этом тяжелые жизненные обстоятельства и наличие маленьких детей не являются сдерживающим фактором в данном вопросе. Однако одобренная кабмином мера позволит защитить граждан, которые исправно погашали ипотеку, но оказались в сложной жизненной ситуации, считают эксперты.

В то же время издание уточняет, что правительство поддерживает проект при условии доработки с учетом замечаний. В частности, требуется проработка условий заключения соглашений для обеспечения защиты интересов кредиторов.

Ранее стало известно, что средние сроки ипотечных кредитов на жилье в новостройках приблизились к 26 годам.