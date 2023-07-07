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16:55, 7 июля 2023Среда обитания

Средний срок ипотеки на новое жилье в России превысил четверть века

ЦБ: средние сроки ипотечных кредитов на жилье в новостройках приблизились к 26 годам
СюжетПенсионный возраст:

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

За последние семь лет в России резко увеличились сроки кредитов на жилье в новостройках — средний показатель превысил четверть века. Если в 2016 году россияне брали ипотеку на новые квартиры в среднем почти на 16 лет (15,7), то в 2023 году средний срок приблизился к 26 годам (25,6), приводит РИА Новости слова директора департамента финансовой стабильности Центробанка (ЦБ) Елизаветы Даниловой.

Таким образом, рост составил почти десять лет. При этом Данилова не стала уточнять, с чем связано значительное увеличение сроков ипотечных кредитов. Однако она подчеркнула, что подобная статистика «обращает на себя внимание».

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще брать ипотечные кредиты с длительными сроками погашения (на 30 лет). Регулятор выразил обеспокоенность этой статистикой — он видит негативную тенденцию в том, что большая часть заемщиков погашает подобные жилищные кредиты только в пенсионном возрасте. При этом в ЦБ подчеркнули, что пока не собираются предпринимать конкретных мер в связи с этой динамикой.

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    Анатолий Акулов
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