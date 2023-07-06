ЦБ: россияне стали брать больше ипотеки на 30 лет

В Центробанке (ЦБ) пришли к выводу, что россияне стали брать больше ипотеки на долгий срок — на 30 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента финансовой стабильности регулятора Елизавету Данилову.

«Пока мы отслеживаем эту ситуацию. Действительно, у нас стало намного больше кредитов свыше 30 лет… И большая доля кредитов выдается. Точные цифры сейчас не скажу», — отметила Данилова.

Глава департамента также заявила, что регулятор наблюдает за подобной динамикой, однако пока не принимает конкретных мер. В ЦБ обеспокоены ситуацией, так как в результате получается, что большая часть заемщиков погашает кредит в пенсионном возрасте.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко заявил, что вместо ряда льготных ипотечных программ нужно вводить единую льготную ипотеку. По его словам, льготная ипотека на новостройки изжила свою функцию и привела к искажению рынка и подорожанию жилья.