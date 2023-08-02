Объяснено отличие беспилотников от дронов

Генерал-лейтенант Бижев: следует различать беспилотники и дроны

Следует различать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и дроны. Соответствующее объяснение ТАСС привел бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушных сил (ВВС) России по противовоздушной обороне (ПВО) генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

По его словам, к беспилотникам следует относить крупные летательные аппараты самолетного типа.

Согласно Бижеву, подобные устройства достались Украине от СССР. «Арсенал у них остался. Украинская сторона делает начинку, новую, современную авионику, для того чтобы можно было летать с огибанием рельефа местности, используя систему наведения ГЛОНАСС через спутники», — сказал эксперт.

Специалист добавил, что беспилотники из-за своих размеров и большей отражающей способности обнаруживаются легче, чем дроны. «Дроны обнаруживать очень тяжело: они малоразмерные, у них небольшая скорость полета от 70 до 100 километров в час. Отражающая поверхность у данных аппаратов сделана из современных материалов, которые поглощают радиолокационные лучи», — уточнил Бижев.

В июле американское издание The Drive написало, что российский беспилотник «Ланцет» нанес «значительный удар» по украинской системе ПВО Skyguard, использующий ракеты Aspide.