Эрдоган предрек новый рекорд по числу российских туристов в Турции

Эрдоган: в 2023 году будет установлен рекорд по числу туристов из РФ в Турции

В 2023 году будет установлен новый рекорд по числу прибывших в Турцию российских туристов. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, его слова приводит ТАСС.

«Президент Эрдоган выразил удовлетворение растущим интересом российских туристов к Турции», — заявили в канцелярии турецкого президента.

Глава республики предрек, что рекорд по количеству путешественников из РФ будет установлен «совместными усилиями» в сфере туризма.

Ранее в июле сообщалось, что абсолютный отказ от системы «все включено» в отелях Турции маловероятен, однако возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и возросших цен на отдых. Об этом рассказал советник мэра Антальи по туризму и бывший глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айык.

