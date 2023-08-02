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19:43, 2 августа 2023Путешествия

Иностранцы массово устремились в Россию

АТОР: иностранный турпоток в Россию в 2023 году вырос на 130 процентов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Иностранные туристы массово устремились в Россию. Как сообщает сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на погранслужбу ФСБ РФ, турпоток из зарубежных стран в первом полугодии 2023 года вырос на 130 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го

По данным ведомства, за шесть месяцев текущего года Россию посетили 187,8 тысячи иностранных путешественников. Отмечается, что в 2022 году эта цифра составляла 81,5 тысячи. В источнике говорится, что значительное количество гостей из-за рубежа приехали в Россию с апреля по июнь 2023 года.

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Между тем в АТОР отметили, что в допандемийный период иностранцы приезжали гораздо чаще: с января по июнь 2019 года страну посетило почти два миллиона человек, а это в 16,5 раза больше, чем за шесть месяцев 2023 года.

Ранее сообщалось, что туристы из КНР в России тратят почти на четверть больше других иностранных гостей. «Средний чек на услуги, приобретаемые китайскими гостями при проживании в отеле, сейчас на 23 процентов выше, чем у других гостей», — пояснил председатель Совета АМТ «Мир без границ» Юрий Поляков.

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    Марина Черняк
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