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19:14, 25 мая 2023Путешествия

Названы главные транжиры среди приезжающих в Россию иностранцев

Китайские туристы в России тратят почти на четверть больше других иностранцев

Фото: Павел Каравашкин / Коммерсантъ

Туристы из КНР в России тратят почти на четверть больше других иностранных гостей. Главных транжир среди приезжающих в страну иностранцев Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвал заместитель председателя Совета АМТ «Мир без границ» Юрий Поляков.

Эксперт подчеркнул, что платежеспособность «новых» китайских путешественников заметно возросла. «Средний чек на услуги, приобретаемые китайскими гостями при проживании в отеле, сейчас на 23 процентов выше, чем у других гостей», — пояснил он.

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Более того, по словам специалиста, ресторанные счета китайцев в российских гостиницах на 10-15 процентов выше, чем у граждан других государств. «При этом в большинстве случаев эти счета не включают в себя алкоголь, его китайцы заказывают крайне редко», — добавил он.

Ранее компания China Travel предложила российским туристам летние туры в Китай от 79,7 тысячи рублей на человека. За эту сумму россияне могут отправиться на китайский курортный остров Хайнань. В стоимость путевки входит десятидневное пребывание в отеле и перелет.

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Фариза Бацазова
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