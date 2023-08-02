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13:38, 2 августа 2023Силовые структуры

12 членов крупнейшей в России банды Гагиева получили от 12 лет до пожизненного

Военный суд дал от 12 лет до пожизненного срока 12 членам банды Гагиева
Аслан Гагиев

Аслан Гагиев. Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Второй западный окружной военный суд вынес приговор 12 членам крупнейшей в России преступной группировки, главарем которой являлся Аслан Гагиев, известный как Джако. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимые получили от 12 лет до пожизненного наказания за совершение особо тяжких преступлений в составе банды.

Самого Гагиева судят отдельно. Его дело о руководстве преступным сообществом рассматривает Южный окружной военный суд. Выступая на процессе, Джако отверг свою причастность к криминалу.

«Сначала у меня была идея отказаться от дачи показаний, но я подумал, что мне уже завтра скажут: была возможность рассказать правду, почему не рассказал? Я не занимался преступной деятельностью, не получал никакой выгоды от нее. Я хочу вернуть свою жизнь», — пояснил Джако.

Аслан Гагиев в 2004 году создал одну из крупнейших в России банд, на счету которой как минимум 60 заказных преступлений. Джако был в международном розыске с февраля 2014 года. В январе 2015-го его задержали в Вене, а в 2018 году экстрадировали в Россию. Процесс над ним и еще 11 участниками банды идет уже пятый год. Среди подсудимых трое бывших полицейских.

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    Любовь Ширижик
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