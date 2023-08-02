12 членов крупнейшей в России банды Гагиева получили от 12 лет до пожизненного

Военный суд дал от 12 лет до пожизненного срока 12 членам банды Гагиева

Второй западный окружной военный суд вынес приговор 12 членам крупнейшей в России преступной группировки, главарем которой являлся Аслан Гагиев, известный как Джако. Об этом сообщает РИА Новости.

Подсудимые получили от 12 лет до пожизненного наказания за совершение особо тяжких преступлений в составе банды.

Самого Гагиева судят отдельно. Его дело о руководстве преступным сообществом рассматривает Южный окружной военный суд. Выступая на процессе, Джако отверг свою причастность к криминалу.

«Сначала у меня была идея отказаться от дачи показаний, но я подумал, что мне уже завтра скажут: была возможность рассказать правду, почему не рассказал? Я не занимался преступной деятельностью, не получал никакой выгоды от нее. Я хочу вернуть свою жизнь», — пояснил Джако.

Аслан Гагиев в 2004 году создал одну из крупнейших в России банд, на счету которой как минимум 60 заказных преступлений. Джако был в международном розыске с февраля 2014 года. В январе 2015-го его задержали в Вене, а в 2018 году экстрадировали в Россию. Процесс над ним и еще 11 участниками банды идет уже пятый год. Среди подсудимых трое бывших полицейских.