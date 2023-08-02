Песков: возвращение РФ к зерновой сделке возможно при выполнении условий Москвы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков допустил возвращение России к зерновой сделке. По его словам, это возможно при выполнении условий российской стороны, передает ТАСС.

Песков назвал реальным перспективу возвращения Москвы к договоренностям. «Для этого просто необходимо, чтобы европейские страны выполнили ряд мер по снятию ограничений по отключению от SWIFT Россельхозбанка и так далее», — пояснил он, подчеркнув, что выполнить их можно быстро.

Представитель Кремля добавил, что Россия слишком долго выполняла обязательства по зерновой сделке в одностороннем порядке. В то же время обязательства по отношению к Москве так и не были выполнены.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопросы, связанные с зерновой сделкой, в ходе телефонного разговора. Турецкий лидер уточнил, что Анкара продолжит прикладывать «интенсивные усилия» ради возобновления соглашения, и назвал эту инициативу «мостом мира».