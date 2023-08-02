Грузия запретила реэкспорт в Россию американских автомобилей

Business Media: Грузия запретила экспорт и реэкспорт в Россию автомобилей из США

С 1 августа Грузия запретила экспорт и реэкспорт американских автомобилей в Россию и Белоруссию. Аналогичные правила для машин из Евросоюза (ЕС) начнут действовать 26 сентября. Об этом пишет Business Media со ссылкой на налоговую службу грузинского Минфина.

Отмечается, что данные меры приняты в соответствии с 11-м пакетом санкций ЕС. До его принятия из ЕС запрещалось поставлять в РФ автомобили стоимостью свыше 50 тысяч евро. Однако последний на данный момент пакет санкций запретил ввозить в Россию машины с объемом двигателя более 1,9 литра, а также все электрические и гибридные автомобили.

По данным издания, легковые автомобили являются третьим по величине экспортным товаром, который Грузия поставляет в Россию. Только за шесть месяцев этого года из страны отправили более 3,7 тысячи машин общей стоимостью 53 миллиона долларов.

В конце марта сообщалось, что Грузия в начале 2023 года резко нарастила экспорт легковушек в Россию, а также страны ЕАЭС. Местные эксперты заявляют, что большинство ввозимых в Армению, Киргизию и Казахстан машин в итоге тоже оказываются в РФ.