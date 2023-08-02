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17:58, 2 августа 2023Бывший СССР

На Западе преждевременность контрнаступления ВСУ объяснили усталостью доноров

Guardian: контрнаступление ВСУ началось преждевременно из-за усталости доноров
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) началось преждевременно из-за усталости доноров. Об этом сообщает издание The Guardian.

«Залужный (главнокомандующий ВСУ — прим. "Ленты.ру") и его высшие офицеры знали, что у них нет действительно необходимых инструментов, когда они начинали контрнаступление», — говорится в сообщении. Отмечается, что украинское военное командование чувствовало, что на Западе появляются признаки нетерпения и усталости доноров.

Издание замечает, что контрнаступление не оправдало общих ожиданий западных стран и намного отстает от оптимистичных для Киева графиков, но военные эксперты считают, что говорить о его провале еще слишком рано.

Ранее издание The New York Times рассказало, что подразделения ВСУ несут большие потери на южном направлении. По словам украинского военнослужащего, достигнуть позиций российских сил оказывается крайне трудно.

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    Алевтина Запольская
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