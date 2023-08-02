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12:51, 2 августа 2023Бывший СССР

На Западе рассказали о больших потерях ВСУ на южном направлении

NYT: ВСУ несут большие потери при контрнаступлении на южном направлении
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут большие потери при контрнаступлении на южном направлении. Об этом сообщает западное издание The New York Times (NYT).

Украинский военнослужащий рассказал, что во время одной из атак бронетехника ВСУ оказалась уничтожена артиллерийским огнем, и тогда солдаты решили идти пешком к российским позициям.

Траншеи, которых достигли бойцы, оказались заминированы, и российские силы дистанционно привели мины в действие. Выжившие украинские военные попали под обстрел дронов-камикадзе. «Казалось, что у них был дрон для каждого человека», — рассказал собеседник издания.

Другой боец рассказал, что в бою его подразделение шло в атаку на 10 бронемашинах MaxxPro американского производства, но после обстрела противотанковым оружием уцелела только одна. Когда бойцы укрылись в бункере, их обстреляли из минометов и гранатометов, а бункер уничтожили выстрелом из танка.

Ранее стало известно, что военные российской группировки «Центр» сорвали пять атак украинских штурмовиков на краснолиманском направлении в районе Торского и Серебрянского лесничества при помощи ударов артиллерии и авиации.

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    Алевтина Запольская
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