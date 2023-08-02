Российские военные сорвали пять атак штурмовиков ВСУ

МО РФ: группировка «Центр» сорвала 5 атак ВСУ на краснолиманском направлении

Военные российской группировки «Центр» сорвали пять атак штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает ТАСС.

Удары артиллерии и авиации по штурмовым группам механизированных бригад противника были нанесены в районе Торского и Серебрянского лесничества, отметил представитель Минобороны.

На занятых рубежах в районе Кармазиновки и Червонопоповки Луганской народной республики (ЛНР) были заняты семь опорных пунктов ВСУ, противник понес потери личного состава, была уничтожена бронемашина и три пикапа, также поражены орудия Д-30, 152-мм гаубица «Мста-Б» и два миномета.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников и четыре снаряда, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, добавил Савчук.

Ранее авиация «Южной» группировки российских войск нанесла удары по объектам ВСУ на нескольких направлениях в зоне спецоперации. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Удары наносились на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском, авдеевском и марьинском направлениях.

