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05:27, 2 августа 2023Бывший СССР

Российские военные сорвали пять атак штурмовиков ВСУ

МО РФ: группировка «Центр» сорвала 5 атак ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Военные российской группировки «Центр» сорвали пять атак штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает ТАСС.

Удары артиллерии и авиации по штурмовым группам механизированных бригад противника были нанесены в районе Торского и Серебрянского лесничества, отметил представитель Минобороны.

На занятых рубежах в районе Кармазиновки и Червонопоповки Луганской народной республики (ЛНР) были заняты семь опорных пунктов ВСУ, противник понес потери личного состава, была уничтожена бронемашина и три пикапа, также поражены орудия Д-30, 152-мм гаубица «Мста-Б» и два миномета.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников и четыре снаряда, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, добавил Савчук.

Ранее авиация «Южной» группировки российских войск нанесла удары по объектам ВСУ на нескольких направлениях в зоне спецоперации. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Удары наносились на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском, авдеевском и марьинском направлениях.

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    Марина Совина
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