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05:18, 2 августа 2023Бывший СССР

Российская авиация нанесла удары по объектам ВСУ на нескольких направлениях

Минобороны: авиация РФ нанесла удары по объектам ВСУ на нескольких направлениях

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Авиация «Южной» группировки российских войск нанесла удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нескольких направлениях в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, передает РИА Новости.

Представитель Минобороны уточнил, что удары наносились на лисичанском, соледаро-артемовском, александро-калиновском, авдеевском и марьинском направлениях.

Экипажи самолетов Су-34 поразили пункты временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ у Серебрянки и Белогоровки, 3-й отдельной штурмовой бригады к западу от Клещеевки, 22-й и 24-й отдельной механизированной бригады в Предтечино и Новгородском.

Артиллерийскими ударами были поражены 120-миллиметровые минометы, самоходные гаубицы «Акация», Krab, М777 и «Гвоздика».

Ранее российские военные из бригады «Терек» и казачьего диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь» разбили группу украинских десантников, высадившихся в районе Соледара на артемовском направлении.

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    Марина Совина
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