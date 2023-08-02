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00:01, 2 августа 2023Бывший СССР

Российские военные разбили группу украинских десантников у Соледара

Военные РФ разбили группу украинских десантников, высадившихся у Соледара
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Российские военные из бригады «Терек» и казачьего диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь» разбили группу украинских десантников, высадившихся в районе Соледара на артемовском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира «Енисея» с позывным Амиго.

Он уточнил, что украинская вертолетная авиация начала действовать накануне в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Рай-Александровка, был высажен десант на трех вертолетах, которые шли низко, чтобы не попасть под огонь систем противоракетной обороны (ПВО).

Российские военные засняли воздушные суда и приготовились отразить атаку. Начальник штаба бригады «Терек» с позывным Бача добавил, что вертолеты могли привезти боеприпасы или провизию.

Он сообщил, что при помощи беспилотников бойцы отследили подъезд бронетехники в этот район, после чего нанесли удар при помощи реактивной и ствольной артиллерии отряда «Скиф».

После этого военнослужащие наблюдали работу медицинской эвакуационной группы Вооруженных сил Украины.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успехах отряда особого назначения «Ахмат-1» чеченского управления Росгвардии на запорожском направлении. По его словам, бойцы ОМОНа республики отражают атаки ВСУ и являются одним из самых боеспособных подразделений, задействованных в специальной военной операции (СВО).

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    Марина Совина
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