Военные РФ разбили группу украинских десантников, высадившихся у Соледара

Российские военные из бригады «Терек» и казачьего диверсионно-разведывательного отряда «Енисей» бригады «Сибирь» разбили группу украинских десантников, высадившихся в районе Соледара на артемовском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира «Енисея» с позывным Амиго.

Он уточнил, что украинская вертолетная авиация начала действовать накануне в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Рай-Александровка, был высажен десант на трех вертолетах, которые шли низко, чтобы не попасть под огонь систем противоракетной обороны (ПВО).

Российские военные засняли воздушные суда и приготовились отразить атаку. Начальник штаба бригады «Терек» с позывным Бача добавил, что вертолеты могли привезти боеприпасы или провизию.

Он сообщил, что при помощи беспилотников бойцы отследили подъезд бронетехники в этот район, после чего нанесли удар при помощи реактивной и ствольной артиллерии отряда «Скиф».

После этого военнослужащие наблюдали работу медицинской эвакуационной группы Вооруженных сил Украины.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успехах отряда особого назначения «Ахмат-1» чеченского управления Росгвардии на запорожском направлении. По его словам, бойцы ОМОНа республики отражают атаки ВСУ и являются одним из самых боеспособных подразделений, задействованных в специальной военной операции (СВО).