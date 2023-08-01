Кадыров рассказал об успехах чеченского ОМОНа на запорожском направлении

Кадыров: бойцы ОМОНа Чечни успешно отражают атаки ВСУ на апорожском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале рассказал об успехах отряда особого назначения «Ахмат-1» чеченского управления Росгвардии на запорожском направлении.

По его словам, бойцы ОМОНа республики отражают атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и являются одним из самых боеспособных подразделений, задействованных в специальной военной операции (СВО).

«Бойцы подразделения захватили вражеские окопы и другие инженерные сооружения, нанесли урон их живой силе. Вытеснили противника из этого квадрата, расширив зону контроля наших войск», — отметил Кадыров.

По его словам, командир «Ахмат-1» боевой офицер Алихан Шавхалов с позывным Легион ежедневно инструктирует бойцов по выполнению боевых задач перед выходом на линию боевого соприкосновения.

Ранее глава Чечни рассказал, что чеченские военнослужащие воспользовались тактикой диверсантов ВСУ и нанесли упреждающий удар по противнику на его же территории.

