Кадыров рассказал об использовании чеченскими бойцами тактики диверсантов ВСУ

Глава Чечни Кадыров рассказал об упреждающем ударе по ВСУ в Харьковской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что чеченские военнослужащие воспользовались тактикой диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанесли упреждающий удар по противнику на его же территории. Подробностями политик поделился в своем Telegram-канале.

По его словам, подобный маневр военные провели в районе населенного пункта Сотницкий Казачок Харьковской области с целью обезопасить российские приграничные населенные пункты.

«Чеченские бойцы взяли за основу тактику украинских диверсантов, которые периодически устраивают вылазки на территорию Белгородской области. Но, в отличие от врага, целью наших парней является не гражданская инфраструктура. Бойцы работают строго по живой силе и технике», — отметил Кадыров.

Глава Чечни также заявил, что «врага лучше бить на его собственной территории». Среди плюсов подобного подхода он назвал возможность застать противника врасплох.

Ранее Кадыров заявлял, что Россия ведет «священную войну против приспешников сатаны». Он также высказался, что у него нет сомнений в победе России в этом противостоянии.