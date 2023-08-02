Раскрыт новый компактный планшет от Apple

Инсайдер: Apple выпустит iPad mini седьмого поколения до конца года

До конца года корпорация Apple запланировала выпуск нового компактного планшета. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа сослались на отчет известного инсайдера ShrimpApplePro, который заявил, что на осенней презентации Apple представит новый iPad mini. Устройство седьмого поколения могут выпустить вместе со смартфонами Apple и новыми смарт-часами Apple Watch.

По информации журналистов издания, новый iPad mini должен получить улучшенную камеру. Авторы отметили, что устройство получит функцию Photonic Engine, сможет записывать видео в формате ProRes, также аппарату будут доступны запись стереозвука и поддержка опции портретного освещения. Планшет должен получить один из новых процессоров — A16 Bionic или A17 Bionic.

Актуальный iPad mini шестого поколения был представлен осенью 2021 года. Аппарат получил тонкие рамки, 8,3-дюймовый дисплей Liquid Retina IPS, процессор A15 Bionic, 4 гигабайта оперативной и от 64 гигабайт встроенной памяти. Гаджет оснащен одинарной камерой разрешением 12 мегапикселей, встроенный в боковую кнопку дактилоскопическим сенсором, GPS и NFC.

В конце июля стало известно, что Apple и Samsung могут выпустить флагманские смартфоны с корпусом из титана. Специалисты PhoneArena отметили, что из-за нового материала флагманы могут подорожать.