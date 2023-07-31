Apple и Samsung выпустят флагманы из титана

PhoneArena: Samsung вслед за Apple выпустит смартфон с титановым корпусом

Корейская компания Samsung намерена выпустить первый смартфон с корпусом из титана. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты медиа сослались на отчет известного инсайдера под ником Ice Universe, который рассказал, что намеченные на начало 2024 года флагманы Samsung будут иметь титановый корпус. Таким образом корейский IT-гигант выпустит смартфон с корпусом из титана вслед за Apple — по слухам, подобный корпус получат запланированные на осень iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Авторы отметили, что титан гораздо крепче алюминия, который Samsung использует в своих девайсах. Однако применение данного материала приведет к увеличению стоимости смартфонов. Также, скорее всего, новые устройства будут заметнее тяжелее актуальных.

Специалисты подчеркнули, что в случае смартфонов Apple применение титана, наоборот, позволит снизить вес гаджетов. Актуальные флагманы бренда имеют рамку из стали, а данный материал тяжелее титана.

Ранее аналитик Barclays Тим Лонга раскрыл цены будущих смартфонов Apple. Согласно его отчету, стоимость iPhone 15 и 15 Plus останется на уровне 799 и 899 долларов. Однако премиальные аппараты подорожают на 100-200 долларов: iPhone 15 Pro оценят в 1099 долларов, 15 Pro Max — в 1299 долларов.