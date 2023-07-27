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12:49, 27 июля 2023Наука и техника

Раскрыты цены на iPhone 15

MacRumors: iPhone 15 Pro оценят в 1099 долларов, 15 Pro Max — 1299 долларов

Фото: John Appleseed / Unsplash

Стали известны цены на смартфоны серии iPhone 15. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты медиа сослались на раскрытый отчет аналитика британского банка Barclays Тима Лонга. По словам специалиста, Apple поднимет цены на премиальные устройства серии. Так, iPhone 15 Pro оценят в 1099 долларов, 15 Pro Max — 1299 долларов. Для сравнения, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max оказались доступны за 999 и 1099 долларов.

Тим Лонг отметил, что его инсайд основан на разговорах с компаниями цепочки поставок в Азии. Специалист подчеркнул, что стоимость базовых девайсов линейки останется без изменений по сравнению с iPhone 14 и 14 Plus. В этом случае iPhone 15 и 15 Plus оценят в 799 и 899 долларов соответственно.

В отчете аналитика говорится, что высокая стоимость премиальных гаджетов обусловлена новыми дорогими материалами корпуса, наличием продвинутого процессора и обновленной камеры. Ранее о том, что Apple поднимает цены на топовые iPhone, рассказали источники Bloomberg.

26 июля компания Samsung анонсировала складные смартфоны Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5. Аппараты оценили минимум в 1799 и 999 долларов соответственно.

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    Андрей Ставицкий
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