Флагманские смартфоны Apple подорожают

Bloomberg: Apple будет продавать новые iPhone дороже, чем модели 2022 года

В компании Apple решили поднять цены на премиальные модели iPhone 15. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации знакомых с вопросом источников, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max окажутся дороже, чем iPhone 14 Pro и 14 Pro Max соответственно. Увеличением стоимости новых устройств в корпорации намерены поднять выручку во время прогнозируемого спада продаж смартфонов.

Также в Apple намерены произвести 85 миллионов единиц девайсов серии iPhone 15 до конца 2023 года. Для сравнения, в прошлом году корпорация заказывала у своих поставщиков 90 миллионов единиц устройств.

Судя по всему, цены на стартовые модели — iPhone 15 и 15 Plus — останутся на уровне 2022 года. Тогда аппараты были доступны за 799 и 899 долларов соответственно. Авторы медиа обратили внимание, что Apple не поднимала цены на премиальные модели смартфонов с 2019 года, когда фирма выпустила iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. С тех пор флагманские гаджеты продавали за 999 и 1099 долларов соответственно.

О том, что Apple поднимет цены на новые смартфоны, в начале июля сообщал аналитик Haitong Intl Tech Research Джефф Пу. Специалист объяснил это тем, что Phone 15 Pro и 15 Pro Max будут собраны из более дорогих материалов.