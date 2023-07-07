Apple поднимет цены на флагманские смартфоны

9to5Mac: iPhone 15 Pro Max окажется дороже, чем iPhone 14 Pro Max

Компания Apple поднимет цены на новые флагманские смартфоны. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты медиа сослались на отчет аналитика Haitong Intl Tech Research Джеффа Пу, который заявил, что iPhone 15 Pro Max будет дороже вышедшего осенью 2022 года iPhone 14 Pro Max. Пу рассказал, что топовый аппарат получит уникальные функции, которые не будет иметь iPhone 15 Pro.

Так, специалист отметил, что отличительной особенностью 15 Pro Max окажется новый зум-объектив, а также более продвинутая система камер. Автор подчеркнул, что выпущенные в 2022 году iPhone 14 Pro Max и 14 Pro имели практически идентичные характеристики и отличались только размером дисплея и емкостью батареи.

Кроме того, Джефф Пу дал прогноз относительно запланированных на 2024 год устройств серии iPhone 16. По информации аналитика, флагманские девайсы линейки получат «металинзу», которая позволит значительно улучшить возможности камер смартфонов.

Известный аналитик также рассказал, что Apple запустит девайсы iPhone 15 в производство в августе. В компании рассчитывают выпустить до конца года 84 миллиона смартфонов, что на 12 процентов больше, чем было поставлено аппаратов серии iPhone 14 за аналогичный период прошлого года.

Ранее источники издания The Elec рассказали, что Apple задержит выпуск iPhone SE 4 до 2025 года. Причина заключается в большом количестве брака предназначенных для устройств OLED-панелей.