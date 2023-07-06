Раскрыты сроки выхода iPhone SE

The Elec: Apple перенесла выход iPhone SE 4 из-за проблем с OLED-панелями

Корпорация Apple была вынуждена перенести выход нового iPhone SE из-за проблем своего поставщика. Об этом сообщает корейское издание The Elec.

По словам журналистов медиа, причина переноса производства iPhone SE четвертого поколения не связана непосредственно с Apple. Отраслевые аналитики рассказали, что компания не выпустит новый девайс в ближайшие несколько лет из-за проблем поставщика OLED-панелей. Согласно отчету, по этой причине новое устройство представят в 2025 году.

Специалисты выяснили, что производитель OLED-панелей BOE не смог организовать поставку компонентов в срок из-за низкого качества деталей. Аналитики отметили, что BOE смогли бы подстраховать другие поставщики передних панелей для iPhone — Samsung и LG. Однако последние не заинтересованы в поставок деталей для SE и хотят сконцентрироваться на iPhone 15.

Журналисты The Elec объяснили это тем, что OLED-панели для iPhone SE будут основаны на низкотемпературном поликристаллическом кремнии (LTPS). В свою очередь, экраны для флагманских смартфонов производят на основе низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO). Samsung и LG больше заинтересованы в выпуске более дорогих экранов LTPO, так как таким образом они смогут больше зработать на контракте с Apple.

В конце апреля авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple отложит выпуск новго iPhone SE как минимум до 2024 года. Специалист рассказал, что в корпорации заинтересовались выпуском флагманских смартфонов.