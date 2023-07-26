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14:55, 26 июля 2023Наука и техника

Samsung выпустила новые складные смартфоны

Samsung анонсировала складные смартфоны Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5

Фото: Samsung

Южнокорейская корпорация Samsung анонсировала новое поколение складных смартфонов — Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5. Запись презентации доступна на YouTube-канале компании.

Galaxy Z Fold5 получил основной 7,6-дюймовый дисплей Foldable Dynamic AMOLED 2X и дополнительный экран Dynamic AMOLED 2X на 6,2 дюйма — оба поддерживают работу с частотой 120 герц. Аппарат имеет флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2, 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. На задней панели расположена тройная камера с объективами разрешением 50, 12 и 12 мегапикселей и возможностью записи 8К-видео.

По словам представителей корпорации, выпущенный флагман — самый тонкий и легкий из всех устройств Fold. Девайс работает со стилусом S Pen Fold. Также гаджет имеет аккумулятор емкостью 4400 миллиампер-часов.

Кроме Z Fold5 Samsung представила раскладушку Galaxy Z Flip5. Аппарат получил основной 6,7-дюймовый дисплей Foldable Dynamic AMOLED 2X и внешний 3,4-дюймовый экран Super AMOLED. Телефон оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, 8 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами встроенной памяти. Устройство получило камеру с сенсорами разрешением 12 мегапикселей каждый, батарею емкостью 3700 миллиампер-часов.

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Стоимость базовой версии Galaxy Z Fold5 составила 1799 долларов, Galaxy Z Flip5 — 999 долларов. Предзаказ на модели открыт на сайте Samsung.

Ранее инсайдеры выяснили, что в корпорации Apple начали разработку смартфона без экранных рамок, чтобы выпустить девайс к 2025 году. По информации источников, в компании уже заказали производство новых дисплеев у своих партнеров.

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    Андрей Ставицкий
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