Apple выпустит безрамочный iPhone

The Elec: Apple представит полностью безрамочный iPhone в 2025 году

В корпорации Apple начали разработку смартфона без экранных рамок, чтобы выпустить девайс к 2025 году. Об этом сообщает корейское издание The Elec.

По информации источников медиа, американская компания заказала у Samsung и LG Display — основных поставщиков OLED-дисплеев — производство новых типов передних панелей. В Apple уточнили, что корпорации нужны дисплеи, максимально соответствующие дизайну актуальных iPhone.

Журналисты портала объяснили, что в настоящий момент Samsung и LG Display производят OLED-дисплеи нового поколения, отсутствие видимых рамок в которых достигается путем небольшого закругления экрана по бокам. В Apple заявили, что против использования такого типа дисплеев, так как опасаются возникновения оптических искажений и относительно короткого срока служба передних панелей. Также инженеры компании представили план, которому должны соответствовать новые дисплеи.

По словам инсайдеров, первый безрамочный смартфон Apple может появиться в 2025 году. Скорее всего, ими окажутся iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Также в этих устройствах будут использовать спрятанный под передней панелью биометрический сенсор Face ID.

Ранее инсайдеры рассказали, что флагманские смартфоны Apple 2024 года будут оснащены камерой нового поколения. Ожидается, что iPhone 16 Pro Max выйдет с перископической камерой, которая значительно улучшит качество зума.