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00:15, 20 июля 2023Наука и техника

Названа главная особенность iPhone 16 Pro Max

Инсайдер Digital Chat Station: топовый iPhone 2024 года получит камеру-перископ
Аривное фото

Аривное фото. Фото: Jeenah Moon / Bloomberg / Getty Images

Флагманские смартфоны Apple 2024 года будут оснащены камерой нового поколения. Об этом в аккаунте на Weibo заявил авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

По информации автора, iPhone 16 Pro Max, выпуск которого, предположительно, состоится осенью 2024 года, выйдет с перископической камерой. Это позволит значительно улучшить качество зума на смартфоне. Специалист назвал камеру-перископ главной особенностью девайса.

Также автор отметил, что новый аппарат будет иметь камеру с фокусным расстоянием более 300 миллиметров. Для сравнения, актуальный флагман iPhone 14 Pro Max имеет камеру с фокусным расстоянием 77 миллиметров. Кроме того, iPhone 16 Pro Max получит увеличенный на 12 процентов сенсор размером 1/1,14 дюйма.

Журналисты издания GSM Arena подчеркнули, что перископические камеры часто используются при съемке спорта и дикой природы, также их можно применять для портретной съемки при условии, что фотограф находится достаточно далеко от объекта.

Ранее стало известно, что компания Apple запатентовала дисплей для iPhone, который можно свернуть. Согласно документами, гибкий экран защищает прозрачный полимерный слой.

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    Андрей Ставицкий
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