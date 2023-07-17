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04:30, 17 июля 2023Наука и техника

Apple заинтересовалась создание iPhone со сворачиваемым дисплеем

Appleinsider: Apple запатентовала смартфон с экраном, сворачивающимся внутрь

Кадр: Appleinsider

Компания Apple запатентовала дисплей для iPhone, который можно свернуть. Об этом сообщает издания Appleinsider.

Новое изобретение обнаружили на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). В материале говорится, что гибкую OLED-панель можно сворачивать внутрь, таким образом регулируя размеры экрана устройства. «Дисплей можно перемещать между развернутым состоянием, в котором он является плоским, и свернутым состоянием, в котором свернутая часть дисплея свернута для хранения», — отметили авторы патента.

Большое внимание в документе уделили защитному слою, который прикрывает экран смартфона. По словам инженеров, с целью не допустить поломки передней панели экран имеет большое количество сенсоров, которые оценивают давление на материал. Журналисты подчеркнули, что интерес вызывает подробное описание этих датчиков.

Также специалисты Apple упоминают прозрачный полимерный слой, который должен защитить гибкий экран от появления царапин. Кроме того, дисплей будет оснащен сенсорами, которые реагируют на жесты пользователя — таким образом, размеры экрана можно будет регулировать, не касаясь передней панели. В заключение журналисты Appleinsider заметили, что компания Тима Кука описывает в патентах возможность создания смартфона с гибким экраном как минимум с 2017 года.

В середине июля корейские инсайдеры рассказали, что корпорация Apple начала работу над портативным компьютером со складным экраном. Девайс может выйти на рынок в 2026 году.

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    Андрей Ставицкий
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