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16:17, 10 июля 2023Наука и техника

Раскрыт первый ноутбук Apple со складным экраном

Business Korea: Apple выпустит первый MacBook со складным дисплеем в 2026 году

Кадр: Apple

Корпорация Apple начала работу над портативным компьютером со складным экраном. Об этом сообщает издание Business Korea.

Из раскрытых данных инсайдеров следует, что в корпорации намерены выйти на рынок ноутбуков со складным дисплеем. По информации источников, Apple запланировала анонсировать новое устройство в конце 2025 года и выпустить аппарат на рынок в 2026 году.

Специалисты медиа отметили, что выход американского IT-гиганта на растущий рынок складных компьютеров даст толчок для развития сегмента. По словам журналистов, крупнейшие производители складных OLED-панелей — Samsung Display и LG Display — наиболее заинтересованы в новых контрактах с Apple и другими компаниями.

В отчете говорится, что производство крупных складных OLED-панелей для ноутбуков принесет поставщикам больше денег, чем выпуск складных дисплеев для смартфонов. При этом производство больших панелей гораздо сложнее, чем компактных.

5 июня американская компания Apple представила обновленный компьютер MacBook Air. Девайс получил 15-дюймовый экран, процессор M2, два разъема USB-C. Новый компьютер оценили в 1299 долларов, или около 119 тысяч рублей.

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    Андрей Ставицкий
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