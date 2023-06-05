Apple представила самый большой MacBook Air

Apple на WWDC 2023 представила ноутбук MacBook Air с 15-дюймовым дисплеем

Американская компания Apple представила обновленный компьютер MacBook Air. Анонс состоялся в рамках презентации WWDC 2023, запись которой доступна на сайте корпорации.

Новый MacBook имеет 15,3-дюймовый экран с вырезом в верхней части дисплея под фронтальную камеру. Он стал самым большим ноутбуком в линейке Air в истории. Устройство имеет алюминиевый корпус, выпускаемый в четырех цветах. По бокам корпуса расположены два разъема USB-C и коннектор магнитной зарядки MagSafe.

MacBook Air 15 получил ARM-процессор от Apple M2. Продажи ноутбука начнутся в середине июня, стоимость начинается от 1299 долларов.