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06:51, 2 августа 2023Россия

В российском регионе самолет при взлете столкнулся со стаей птиц в аэропорту

Прокуратура: в аэропорту Иркутска самолет при взлете столкнулся со стаей птиц

Фото: Unsplash.com

В аэропорту Иркутска самолет авиакомпании «Сибирь» столкнулся со стаей птиц при взлете, об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Отмечается, что 2 августа воздушное судно сообщением «Иркутск-Якутск» столкнулось с птицами при разбеге.

Экипаж принял решение прервать взлет и вернуться на стоянку. На борту самолета находились 124 пассажира, никто не пострадал. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку в российском регионе.

Специалисты ведомства проверят орнитологическое обеспечение безопасности полетов и проконтролируют оказание услуг пассажирам, в случае необходимости будут приняты меры реагирования.

Ранее в южной Австралии лошадь столкнулась со взлетающим легкомоторным самолетом. Двигающееся со скоростью примерно 112 километров в час воздушное судно врезалось в животное и перевернулось. В результате столкновения животное, пилот и пассажир получили травмы.

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    Марина Совина
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