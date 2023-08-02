В российском регионе самолет при взлете столкнулся со стаей птиц в аэропорту

Прокуратура: в аэропорту Иркутска самолет при взлете столкнулся со стаей птиц

В аэропорту Иркутска самолет авиакомпании «Сибирь» столкнулся со стаей птиц при взлете, об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Отмечается, что 2 августа воздушное судно сообщением «Иркутск-Якутск» столкнулось с птицами при разбеге.

Экипаж принял решение прервать взлет и вернуться на стоянку. На борту самолета находились 124 пассажира, никто не пострадал. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку в российском регионе.

Специалисты ведомства проверят орнитологическое обеспечение безопасности полетов и проконтролируют оказание услуг пассажирам, в случае необходимости будут приняты меры реагирования.

Ранее в южной Австралии лошадь столкнулась со взлетающим легкомоторным самолетом. Двигающееся со скоростью примерно 112 километров в час воздушное судно врезалось в животное и перевернулось. В результате столкновения животное, пилот и пассажир получили травмы.